На Закарпатье женщина получила штраф за то, что ее дочь побила парня в школе

Между школьницей и другим учеником возник конфликт, во время которого девочка побила парня.

На Закарпатье женщину оштрафовали за то, что ее дочь во время конфликта в школе избила парня. Об этом пишет zaxid.net.

Случай произошел в начале сентября 2023 года в помещении Лозянской гимназии. Между школьницей и другим учеником возник конфликт, во время которого девушка избила несовершеннолетнего парня. В делах не указан возраст детей, однако известно, что случай ставит в помещении девятого класса.

В школу вызвали полицию, которая составила в отношении матери девочки админпротокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В суде женщина заявила, что парень сам спровоцировал конфликт с дочерью.

Судом женщина оштрафована на 1700 грн. Также она должна оплатить 537 грн судебного сбора.

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