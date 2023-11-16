На Полтавщине двое мужчин «засветились» с предметами, похожими на боеприпасы

В Кременчуге полиция задержала двух мужчин, которых заметили с предметами, похожими на боеприпасы.

В Кременчуге правоохранители обнаружили двух мужчин, которые в разных общественных местах демонстрировали предметы, похожие на боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавы.

14 ноября правоохранители получили два сообщения от граждан о мужчинах, которые имели при себе предметы, напоминающие боеприпасы. Эти сообщения поступили из разных районов города. Полиция установила лиц, нарушивших закон, и начала уголовное производство.

В первом случае, который произошел в центральной части города около 16:10, неизвестный мужчина в состоянии опьянения подошел к посетительнице одного из кафе и положил ей в руки предмет, похожий на гранату. После этого он отошел. Получив информацию от граждан, на место происшествия прибыли полицейские, спасатели и взрывотехники. При осмотре специалисты изъяли имитационно-тренировочную гранату с пиротехническим эффектом, имитирующую боевую гранату РГД-5. Впоследствии, полиция установила личность правонарушителя, которым оказался местный мужчина 1972 года рождения.

Еще одно сообщение поступило около 16:40 в полицию Кременчуга. Граждане сообщили, что по улице Алитуской неизвестный мужчина держит предмет, похожий на боеприпас. Полицейские прибыли на место и установили личность правонарушителя, которым оказался местный житель 1980 года рождения. Применяя меры безопасности, правоохранители изъяли боеприпас, которым, по предварительной информации специалистов, оказалась страйбольная граната.

Правоохранительные органы продолжают следственные действия по указанным фактам.

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