На Полтавщині двоє чоловіків «засвітилися» із предметами, схожими на боєприпаси

У Кременчуці поліція затримала двох чоловіків, яких помітили із предметами, що схожі на боєприпаси.

У Кременчуці правоохоронці виявили двох чоловіків, які у різних громадських місцях демонстрували предмети, що схожі на боєприпаси. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтави.

14 листопада правоохоронці отримали два повідомлення від громадян про чоловіків, які мали при собі предмети, що нагадували боєприпаси. Ці повідомлення надійшли з різних районів міста. Поліція встановила осіб, які порушили закон, та розпочала кримінальне провадження.

У першому випадку, який стався у центральній частині міста близько 16:10, невідомий чоловік у стані сп’яніння підійшов до відвідувачки однієї з кав’ярень і поклав їй до рук предмет, схожий на гранату. Після цього він відійшов. Отримавши інформацію від громадян, на місце події прибули поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Під час огляду фахівці вилучили імітаційно-тренувальну гранату з піротехнічним ефектом, що імітує бойову гранату РГД-5. Згодом, поліція встановила особу правопорушника, яким виявився місцевий чоловік 1972 року народження.

Ще одне повідомлення надійшло близько 16:40 до поліції Кременчука. Громадяни повідомили, що по вулиці Алітуській невідомий чоловік тримає предмет, схожий на боєприпас. Поліцейські прибули на місце і встановили особу правопорушника, яким виявився місцевий мешканець 1980 року народження. Застосовуючи заходи безпеки, правоохоронці вилучили боєприпас, яким, за попередньою інформацією фахівців, виявилась страйбольна граната.

Правоохоронні органи продовжують слідчі дії щодо вказаних фактів.

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