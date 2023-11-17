Обрано голову Господарського суду Харківської області

Головою суду обрано суддю Наталію Новікову.

У четвер, 16 листопада, відбулися збори суддів Господарського суду Харківської області. Про це повідомила пресслужба суду.

За результатами таємного голосування, більшістю від кількості суддів суду головою Господарського суду Харківської області обрано суддю Новікову Наталію Анатоліївну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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