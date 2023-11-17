Избран председатель Хозяйственного суда Харьковской области

Председателем суда избрана судья Наталья Новикова.

В четверг, 16 ноября, состоялось собрание судей Хозяйственного суда Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По результатам тайного голосования, большинством от количества судей суда председателем Хозяйственного суда Харьковской области избрана судья Новикова Наталья Анатольевна.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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