В Ереване произошел взрыв в университете: есть погибшие и пострадавшие

В результате взрыва в Ереванском государственном университете, пока трое пострадавших и один погибший, спасательные работы продолжаются.

Утром 17 ноября в здании Ереванского государственного университета в столице Армении произошел взрыв, который привел к пожару, - сообщает Samshyan.

Ориентировочно в 9:40 утра, Национальный центр управления в кризисных ситуациях 9-11 Службы спасения МВД Республики Армения получил сообщение о взрыве в одном из корпусов университета.

На место прибыло шесть пожарно-спасательных бригад. Спасатели провели операции пожаротушения и эвакуации.

По данным следствия, последствиями взрыва пострадали три человека, которых медики скорой помощи госпитализировали с ожогами в больницу. Во время спасательных работ один из работников патрульной службы получил отравление дымом.

Пожарные бригады продолжают проводить спасательные операции и следственные действия внутри здания. По предварительным отчетам, пока было обнаружено одно тело.

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