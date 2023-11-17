В Єревані стався вибух в університеті: є загиблі та постраждалі

В результаті вибуху в Єреванському державному університеті, наразі троє постраждалих та один загиблий, рятувальні роботи тривають.

Уранці 17 листопада у будівлі Єреванського державного університету в столиці Вірменії відбувся вибух, що призвів до пожежі, – повідомляє Samshyan.

Орієнтовно о 9:40 ранку, Національний центр управління в кризових ситуаціях 9-11 Служби порятунку МВС Республіки Вірменія отримав повідомлення про вибух в одному з корпусів університету.

На місце прибуло шість пожежно-рятувальних бригад. Рятувальники провели операції пожежогасіння та евакуації.

За даними слідства, наслідками вибуху постраждали три людини, яких медики швидкої допомоги госпіталізували з опіками до лікарні. Під час рятувальних робіт один з працівників патрульної служби отримав отруєння димом.

Пожежні бригади продовжують проводити рятувальні операції та слідчі дії всередині будівлі. За попередніми звітами, наразі було виявлено одне тіло.

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