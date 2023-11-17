Продавав неіснуючі автомобілі для потреб ЗСУ: на Харківщині судитимуть шахрая

Шахрай зі спільником ошукав 13 українських військовослужбовців на понад 1,2 мільйона гривень.

На Харківщині судитимуть 31-річного жителя Лозової, якого звинувачують у шахрайстві у співучасті з групою осіб. Обвинувачений в мережі «продавав» неіснуючі автомобілі для потреб ЗСУ, – повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, раніше судимий за майнові злочини чоловік, використовуючи великий попит на автомобілі для виконання військових завдань, створив фіктивні оголошення про продаж позашляховиків у мережі. Незважаючи на те, що насправді таких машин він не володів і не мав наміру укладати чесні угоди, він взаємодіяв з потенційними покупцями через спільника.

Спільник зловмисника узгоджував деталі покупки і просив передоплату. Після отримання грошей «продавець» припиняв комунікацію з покупцем. За даними слідства, на цю схему натрапили 13 українських військовослужбовців, загальна сума збитків склала понад 1,2 мільйона гривень.

Наразі підозрюваний утримується під вартою. Справу розглядатиме Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Одночасно з цим триває робота щодо визначення особи спільника обвинуваченого.

Зазначена злочинна діяльність виявилася та була задокументована спільно з Лозівським Регіональним відділом поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області. Згідно з чинним законодавством, обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі за вчинене шахрайство.

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