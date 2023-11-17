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Продавал несуществующие автомобили для нужд ВСУ: на Харьковщине будут судить мошенника

18:51, 17 ноября 2023
Мошенник с сообщником обманул 13 украинских военнослужащих на более 1,2 миллиона гривен.
Продавал несуществующие автомобили для нужд ВСУ: на Харьковщине будут судить мошенника
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На Харьковщине будут судить 31-летнего жителя Лозовой, которого обвиняют в мошенничестве в соучастии с группой лиц. Обвиняемый в сети "продавал" несуществующие автомобили для нужд ВСУ, - сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, ранее судимый за имущественные преступления мужчина, используя большой спрос на автомобили для выполнения военных задач, создал фиктивные объявления о продаже внедорожников в сети. Несмотря на то, что на самом деле таких машин он не владел и не намеревался заключать честные сделки, он взаимодействовал с потенциальными покупателями через сообщника.

Сообщник злоумышленника согласовывал детали покупки и просил предоплату. После получения денег "продавец" прекращал коммуникацию с покупателем. По данным следствия, на эту схему наткнулись 13 украинских военнослужащих, общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона гривен.

Сейчас подозреваемый содержится под стражей. Дело будет рассматривать Лозовской горрайонный суд Харьковской области. Одновременно с этим продолжается работа по определению личности сообщника обвиняемого.

Указанная преступная деятельность оказалась и была задокументирована совместно с Лозовским Региональным отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Согласно действующему законодательству, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы за совершенное мошенничество.

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