Дерадянізація шкіл: які зміни чекають на освіту

Зміни в освітній системі України передбачають реформування шкільної освіти та відмову від радянських переконань.

Джерело фото: viche.ck.ua

Міністерство освіти України представило план шкільної освіти, спрямований на перетворення освітніх закладів та відмову від радянських підходів. Зміни покликані забезпечити психологічний, емоційний та фізичний комфорт для всіх учасників навчального процесу. Це пов’язано зі створенням укриття для учнів у разі надзвичайних ситуацій, відмови від кутів, де може трапитися булінг, та відкритих просторів для уникнення ізоляції.

Новий підхід включає такі аспекти:

Безпека: Адміністрація шкіл розглядає можливості створення укриття для фізичної безпеки, що одночасно можуть служити і для навчання. Також планується встановлення ролетів для скляних вікон, створення просторів з уникненням глухих кутів та ізоляційних зон у санвузлах.

Школа як частина спільноти: Учням можуть надавати можливість проводити більше часу у школі на післяурочних заходах, для чого передбачається облаштування спортивних майданчиків, майстерень та відкритих просторів, які будуть доступні для всієї громади.

Безбар’єрність: Заплановано створення таких умов, що навчальний заклад буде доступним для усіх, включаючи дітей із спеціальними освітніми потребами. Планується покращити доступність навігації, доріжок та входів, а також встановлення пандусів та ліфтів для тих, хто має проблеми з рухом.

Різноманітність шкільної території: Облаштування шкільного подвір'я для проведення різноманітних заходів, створення зелених насаджень та зон для занять на відкритому повітрі.

Багатофункціональність: Можливість багатофункціонального використання приміщень для залучення учнів до навчання.

Хол як центральне місце: Хол школи має стати місцем проведення різних заходів та дозвілля, для чого передбачається його багатофункціональність та розміщення трансформуючого меблі.

Розташування парт у класах: Залучення учнів до навчального процесу через встановлення скляних дверей між класами та коридорами.

Ці нововведення будуть тестуватися в п'яти школах різних регіонів України перед їхнім масштабуванням на інші шкільні заклади по всій країні.

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