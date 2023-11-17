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Десоветизация школ: какие изменения ждут образование

22:41, 17 ноября 2023
Изменения в образовательной системе Украины предусматривают реформирование школьного образования и отказ от советских убеждений.
Десоветизация школ: какие изменения ждут образование
Источник фото: viche.ck.ua
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Министерство образования Украины представило план школьного образования, направленный на преобразование образовательных учреждений и отказ от советских подходов. Изменения призваны обеспечить психологический, эмоциональный и физический комфорт для всех участников учебного процесса. Это связано с созданием укрытия для учеников в случае чрезвычайных ситуаций, отказа от углов, где может случиться буллинг, и открытых пространств во избежание изоляции.

Новый подход включает следующие аспекты:

Безопасность: Администрация школ рассматривает возможности создания укрытия для физической безопасности, которые одновременно могут служить и для обучения. Также планируется установка ролетов для стеклянных окон, создание пространств с избежанием глухих углов и изоляционных зон в санузлах.

Школа как часть сообщества: Ученикам могут предоставлять возможность проводить больше времени в школе на послеурочных мероприятиях, для чего предполагается обустройство спортивных площадок, мастерских и открытых пространств, которые будут доступны для всей общины.

Безбарьерность: Запланировано создание таких условий, что учебное заведение будет доступным для всех, включая детей со специальными образовательными потребностями. Планируется улучшить доступность навигации, дорожек и входов, а также установка пандусов и лифтов для тех, кто имеет проблемы с движением.

Разнообразие школьной территории: Обустройство школьного двора для проведения различных мероприятий, создание зеленых насаждений и зон для занятий на открытом воздухе.

Многофункциональность: Возможность многофункционального использования помещений для привлечения учащихся к обучению.

Холл как центральное место: Холл школы должен стать местом проведения различных мероприятий и досуга, для чего предполагается его многофункциональность и размещение трансформирующейся мебели.

Расположение парт в классах: Привлечение учащихся к учебному процессу через установку стеклянных дверей между классами и коридорами.

Эти нововведения будут тестироваться в пяти школах разных регионов Украины перед их масштабированием на другие школьные учреждения по всей стране.

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