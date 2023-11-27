Пішов із життя суддя КСУ у відставці Микола Корнієнко

Обірвалося життя судді КСУ у відставці, професора, заслуженого юриста України Миколи Корнієнка.

На 86-му році пішов із життя суддя Конституційного Суду України у відставці (1997–2002 роки), кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України Микола Іванович Корнієнко. Про це повідомила пресслужба КСУ.

«Судді Конституційного Суду України та працівники Секретаріату Суду із глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Миколи Івановича – високопрофесійного юриста та державного діяча.

Микола Іванович самовіддано служив Українській державі, зробив великий внесок у розвиток вітчизняної науки.

Висококваліфікований, мудрий, талановитий – він брав участь у розробленні проєкту Конституції України та є автором низки важливих наукових праць із державного будівництва.

Переконані, що світлий образ Миколи Івановича, його відкрита душа, щирість та доброта назавжди збережуться у пам’яті всіх, хто його знав.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, колегам і однодумцям у зв’язку з тяжкою та непоправною втратою. Вічна пам’ять …», - сказано у повідомленні.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Івановича.