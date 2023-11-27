Ушел из жизни судья КСУ в отставке Николай Корниенко

Оборвалась жизнь судьи КСУ в отставке, профессора, заслуженного юриста Украины Николая Корниенко.

На 86-м году ушел из жизни судья Конституционного Суда Украины в отставке (1997–2002 годы), кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины Николай Иванович Корниенко. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

«Судьи Конституционного Суда Украины и работники Секретариата Суда с глубокой печалью восприняли известие о смерти Николая Ивановича – высокопрофессионального юриста и государственного деятеля.

Николай Иванович самоотверженно служил Украинскому государству, внес большой вклад в развитие отечественной науки.

Высококвалифицированный, мудрый, талантливый – он участвовал в разработке проекта Конституции Украины и является автором ряда важных научных работ по государственному строительству.

Убеждены, что светлый образ Николая Ивановича, его открытая душа, искренность и доброта навсегда сохранятся в памяти всех, кто его знал.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, коллегам и единомышленникам в связи с тяжелой и невосполнимой утратой. Вечная память…», - говорится в сообщении.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича.