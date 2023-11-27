Сообщено о подозрении киевлянину, который выложил в сеть видео его остановки военными для проверки документов во время комендантского часа

Киевлянин выложил в интернет видеозапись с персональными данными военных.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Жителю Киева сообщили о подозрении из-за выкладывания в Интернете видеозаписи, содержащей персональные данные военнослужащих. Мужчину подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время особого периода (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины), - сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый в нарушении режима комендантского часа передвигался в 02:00 за рулем своего автомобиля в городе Киеве. Полиция и военные остановили его для проверки документов.

Во время этой проверки, подозреваемый сделал видеозапись, где были зафиксированы персональные данные военнослужащих. В конце мужчина опубликовал эту запись на своей странице в социальной сети.

Сейчас рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому, а расследование продолжается. ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области осуществляет досудебное расследование и оперативное сопровождение этого дела.

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