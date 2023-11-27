Повідомлено про підозру киянину, який виклав в мережу відео його зупинки військовими для перевірки документів під час комендантської години

Киянин виклав в інтернет відеозапис з персональними даними військових.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Мешканцю Києва повідомили про підозру через викладення в Інтернеті відеозапису, що містив персональні дані військовослужбовців. Чоловіка підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час особливого періоду (ч. 1 ст. 114-1 КК України), – повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний у порушенні режиму комендантської години пересувався о 02:00 за кермом свого автомобіля у місті Києві. Поліція та військові зупинили його для перевірки документів.

Під час цієї перевірки, підозрюваний зробив відеозапис, де були зафіксовані персональні дані військовослужбовців. Наприкінці чоловік опублікував цей запис на своїй сторінці у соціальній мережі.

Наразі розглядається питання щодо застосування запобіжного заходу до підозрюваного, а розслідування триває. ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснює досудове розслідування та оперативний супровід цієї справи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.