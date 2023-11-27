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  1. В Україні

Повідомлено про підозру киянину, який виклав в мережу відео його зупинки військовими для перевірки документів під час комендантської години

19:27, 27 листопада 2023
Киянин виклав в інтернет відеозапис з персональними даними військових.
Повідомлено про підозру киянину, який виклав в мережу відео його зупинки військовими для перевірки документів під час комендантської години
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Мешканцю Києва повідомили про підозру через викладення в Інтернеті відеозапису, що містив персональні дані військовослужбовців. Чоловіка підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час особливого періоду (ч. 1 ст. 114-1 КК України), – повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний у порушенні режиму комендантської години пересувався о 02:00 за кермом свого автомобіля у місті Києві. Поліція та військові зупинили його для перевірки документів.

Під час цієї перевірки, підозрюваний зробив відеозапис, де були зафіксовані персональні дані військовослужбовців. Наприкінці чоловік опублікував цей запис на своїй сторінці у соціальній мережі.

Наразі розглядається питання щодо застосування запобіжного заходу до підозрюваного, а розслідування триває. ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснює досудове розслідування та оперативний супровід цієї справи.

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