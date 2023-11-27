На Київщині чоловік погрожував підірвати гранату в будинку

Поліцейські, які оглянули предмет, встановили, що граната є навчально-тренувальною.

Джерело фото: facebook.com/pol.kyivregion

На Київщині на спецлінію «102» надійшла інформація про місцевого жителя, який погрожував себе підірвати у будинку. Про це повідомили у поліції області у понеділок, 27 листопада.

Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини, які прибули на місце події, встановили, що 51-річний місцевий житель під час конфліктної ситуації погрожував підірватися вибухонебезпечним предметом. У будинку також знаходились дружина та 30-річний син чоловіка.

Поліцейські провели перемовини та вмовили добровільно передати боєприпас спеціалістам.

Оглянувши предмет, правоохоронці встановили, що граната є навчально-тренувальною.

Також під час огляду місця події в будинку виявлено вогнепальну зброю.

Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

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