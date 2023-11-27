На Киевщине мужчина угрожал подорвать гранату в доме

Полицейские, которые осмотрели предмет, установили, что граната является учебно-тренировочной.

Источник фото: facebook.com/pol.kyivregion

На Киевщине на спецлинию «102» поступила информация о местном жителе, который угрожал себя подорвать в доме. Об этом сообщили в полиции области в понедельник, 27 ноября.

Правоохранители Вышгородского управления полиции Киевщины, которые прибыли на место происшествия, установили, что 51-летний местный житель во время конфликтной ситуации угрожал подорваться взрывоопасным предметом. В доме также находились жена и 30-летний сын мужа.

Полицейские провели переговоры и уговорили добровольно передать боеприпас специалистам.

Осмотрев предмет, правоохранители установили, что граната является учебно-тренировочная.

Также при осмотре места происшествия в доме обнаружено огнестрельное оружие.

В настоящее время полицейские продолжают работать на месте происшествия. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.