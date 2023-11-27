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  1. В Украине

Ровенскому депутату, подозреваемому в незаконном обогащении на миллионы долларов, назначили залог почти 200 млн

16:40, 27 ноября 2023
Депутату Ровенского облсовета избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога.
Ровенскому депутату, подозреваемому в незаконном обогащении на миллионы долларов, назначили залог почти 200 млн
Фото: ГБР
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Суд взял под стражу депутата Ровенского облсовета, заместителя председателя Полесского лесного офиса ГСХП «Леса Украины», подозреваемого в незаконном обогащении. Также он по решению суда может внести залог в 192 млн гривен, сообщает Госбюро расследований.

В ГБР традиционно не называют фамилию депутата, но, по данным местных СМИ, речь идет о Виталии Суховиче.

В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски, в том числе, в его доме и рабочем месте его и членов его семьи. В ходе следственных действий обнаружено и изъято только наличными свыше 4 млн долларов в разной валюте.

Также правоохранители обнаружили три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Раtek philippe. Обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

Депутату грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее мы писали, что у депутата Ровенского облсовета обнаружили незадекларированное состояние более чем на 4 млн долларов.

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