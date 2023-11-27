Рівненському депутату, якого підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони доларів, призначили заставу в майже 200 млн

Депутату Рівненської облради обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави.

Фото: ДБР

Суд взяв під варту депутата Рівненської облради, заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України», якого підозрюють у незаконному збагаченні. Також він за рішенням суду може внести заставу в 192 млн гривень, повідомляє Держбюро розслідувань.

У ДБР традиційно не називають прізвище депутата, але, за даними місцевих ЗМІ, йдеться про Віталія Суховича.

У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі «AUDI Q8», «MERCEDES-BENZ GLE 350E», «BMW X5», коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Депутату оголосили підозру за статтею про незаконне збагачення, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше ми писали, що у депутата Рівненської облради виявили незадекларовані статки на понад 4 млн доларів.

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