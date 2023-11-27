Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заголовок – не більше восьми слів: які рекомендації з написання текстів зрозумілою мовою дав чиновникам Кабмін

Зокрема Кабмін рекомендував чиновникам зазначати імена у форматі «ім’я та прізвище» без використання ініціалів і писати назву місяця словами, а не цифрами.

Кабмін презентував зміни до закону про нацменшини і про медіа щодо виконання висновку Венеційської комісії і уточнення норм про російську мову

Законопроект Уряду внесений у контексті Висновку Венеційської комісії і, серед іншого, стосується окремого порядку застосування законів про нацменшини і про медіа стосовно російської мови.

Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни, — Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для членства у НАТО Україні погодять список реформ.

В Україні малозначною справою із захисту прав споживача є справа до 17 тисяч євро, а у ЄС – до 5 тисяч євро

У ЄС процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5000 євро, в Україні ж малозначною є справа про захист прав споживачів на суму менше 17000 євро, - КСУ відзначив дисбаланс.

КСУ дав Верховній Раді півроку для зміни підходу до визначення малозначних справ у ЦПК

У парламенту буде час до травня 2024 року, аби змінити норми Цивільного процесуального кодексу щодо визначення малозначних справ і забезпечення захисту прав споживачів.

  1. В Україні

Рівненському депутату, якого підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони доларів, призначили заставу в майже 200 млн

16:40, 27 листопада 2023
Депутату Рівненської облради обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави.
Рівненському депутату, якого підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони доларів, призначили заставу в майже 200 млн
Фото: ДБР
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Суд взяв під варту депутата Рівненської облради, заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України», якого підозрюють у незаконному збагаченні. Також він за рішенням суду може внести заставу в 192 млн гривень, повідомляє Держбюро розслідувань.

У ДБР традиційно не називають прізвище депутата, але, за даними місцевих ЗМІ, йдеться про Віталія Суховича. 

У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі «AUDI Q8», «MERCEDES-BENZ GLE 350E», «BMW X5», коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Депутату оголосили підозру за статтею про незаконне збагачення, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше ми писали, що у депутата Рівненської облради виявили незадекларовані статки на понад 4 млн доларів. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду