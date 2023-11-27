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Зеленський переконав Європу у тому, що майбутнє континенту нерозривно пов'язане з Україною, – Politico

16:21, 27 листопада 2023
Зеленський очолив ТОП найвпливовіших людей Європи за версією Politico за 2022 рік, результати нового рейтингу очікуються 28 листопада.
Зеленський переконав Європу у тому, що майбутнє континенту нерозривно пов'язане з Україною, – Politico
Джерело фото: ОП
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Президента України Володимира Зеленського визнано найвпливовішою особистістю в Європі за версією журналу Politico. Це рішення видання щорічно формується на підставі аналізу діячів Європи.  І вже 28 листопада буде оголошено новий рейтинг найвпливовіших людей 2024 року.

В рейтингу, складеному виданням, присутні три категорії: виконавець, мрійник та руйнівник, а також номінація найвпливовішої особи. Зеленський отримав саме цей титул.

«Європа змінюється. Континент переоцінює свої стратегічні відносини, серйозно ставиться до оборони, переглядає політику щодо торгівлі, розширення та енергетичної безпеки. Загалом кажучи, це переосмислення того, що означає бути європейцем – і це значною мірою завдяки українському коміку, який став президентом», – висловлюють думку у виданні.

Творці рейтингу відзначають, що Зеленський не лише заслуговує довіри Європи, але і викликає захоплення та є прикладом для наслідування, на відміну від попередніх лідерів України.

«Те, що зробив Зеленський, – це переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною – у цю думку мало хто вірив до вторгнення росії в лютому. Його навички спілкування були ключовими. Його риторика різко висвітлює зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо в Берліні та Парижі – в те, що москва може бути партнером» – йдеться у матеріалі.

Журналісти визнали, що Зеленський успішно використовував соцмережі, медіа та заходи культури, такі як «Греммі» та Каннський кінофестиваль, для залучення уваги Заходу до війни та переконання лідерів та громадськості у необхідності боротьби.

Politico стверджує, що Зеленський матиме вплив на Європу, поки він активний у політиці. Вони вважають, що він домагатиметься своїх цілей: отримання військової підтримки, санкцій проти рф та наближення України до членства в Євросоюзі.

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