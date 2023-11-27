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Зеленский убедил Европу в том, что будущее континента неразрывно связано с Украиной, – Politico

16:21, 27 ноября 2023
Зеленский возглавил ТОП самых влиятельных людей Европы по версии Politico за 2022 год, результаты нового рейтинга ожидаются 28 ноября.
Зеленский убедил Европу в том, что будущее континента неразрывно связано с Украиной, – Politico
Источник фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский признан самой влиятельной личностью в Европе по версии журнала Politico. Это решение издания ежегодно формируется на основании анализа деятелей Европы. И уже 28 ноября будет объявлен новый рейтинг самых влиятельных людей 2024 года.

В рейтинге, составленном изданием, присутствуют три категории: исполнитель, мечтатель и разрушитель, а также номинация самой влиятельной личности. Зеленский получил именно этот титул.

"Европа меняется. Континент переоценивает свои стратегические отношения, серьезно относится к обороне, пересматривает политику в отношении торговли, расширения и энергетической безопасности. В общем говоря, это переосмысление того, что значит быть европейцем - и это в значительной степени благодаря украинскому комику, который стал президентом", - высказывают мнение в издании.

Создатели рейтинга отмечают, что Зеленский не только заслуживает доверия Европы, но и вызывает восхищение и является примером для подражания, в отличие от предыдущих лидеров Украины.

"То, что сделал Зеленский, - это убедил остальную Европу, что ее будущее связано с Украиной - в эту мысль мало кто верил до вторжения России в феврале. Его навыки общения были ключевыми. Его риторика резко освещает злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы - особенно в Берлине и Париже - в то, что москва может быть партнером", - говорится в материале.

Журналисты признали, что Зеленский успешно использовал соцсети, медиа и мероприятия культуры, такие как "Грэмми" и Каннский кинофестиваль, для привлечения внимания Запада к войне и убеждения лидеров и общественности в необходимости борьбы.

Politico утверждает, что Зеленский будет иметь влияние на Европу, пока он активен в политике. Они считают, что он будет добиваться своих целей: получения военной поддержки, санкций против РФ и приближения Украины к членству в Евросоюзе.

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