Віталій Кличко назвав попередню причину підтоплення тунелю метро у Києві

За словами мера столиці Віталія Кличка, потрібно дочекатись інформації від фахівців щодо підтоплення тунелю метро.

Як раніше повідомлялося, 8 грудня у столичному метро між станціями «Деміївська» і «Либідська» сталася розгерметизація тунелю і вода пішла на колії.

На місці події побував мер Києва Віталій Кличко. За його словами, щодо ситуації інформацію зможуть надати найближчим, коли фахівці нададуть дані.

«Попередньо, порушені умови будівництва», - сказав Кличко.

Також він додав, по висновкам спеціалістів можна буде сказати про причини цієї надзвичайної ситуації.

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