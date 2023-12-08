Виталий Кличко назвал предварительную причину подтопления тоннеля метро в Киеве

По словам мэра столицы Виталия Кличко, нужно дождаться информации от специалистов относительно подтопления тоннеля метро.

Как ранее сообщалось, 8 декабря в столичном метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на рельсы.

На месте происшествия побывал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, по ситуации информацию смогут предоставить в ближайшее время, когда специалисты предоставят данные.

«Предварительно, нарушены условия строительства», - сказал Кличко.

Также он добавил, что по выводам специалистов можно будет сказать о причинах этой чрезвычайной ситуации.

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