У Києві правоохоронці затримали чоловіка з кастетами та телескопічним кийком

Чоловік стверджував, що заборонені предмети носив для самозахисту.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

Поліцейські продовжують виявляти підозрілі предмети, які можуть бути холодною зброєю, зокрема, одна з таких подій сталася недавно на Дарницькій площі столиці. Під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, який раптово змінив напрямок руху та прискорив темп після того, як побачив правоохоронців, – повідомляє патрульна поліція Києва.

Інспектори зупинили чоловіка для перевірки та виявили у нього телескопічний кийок та два предмети, які схожі на кастети. Чоловік пояснив поліцейським, що зберігає ці предмети для самозахисту.

Після цього правоохоронці запросили на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин і встановлення належності виявлених предметів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.