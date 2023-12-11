Відновлення звітування політичних партій: НАЗК оприлюднило нові роз’яснення

У роз'ясненнях розглянуто ключові питання, що можуть виникнути у представників політичних партій, які будуть збирати інформацію та подавати звіти за попередні періоди у паперовій формі та до реєстру звітності політичних партій.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що підготувало нові роз’яснення про відновлення звітування політичних партій.

НАЗК оприлюднило роз’яснення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні», внесених Законом України від 23.08.2023 № 3337-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій». Вони набудуть чинності 26 грудня 2023 року, паралельно із набуттям чинності відповідного закону № 3337-IX.

У роз'ясненнях розглянуто ключові питання, що можуть виникнути у представників політичних партій, які будуть збирати інформацію та подавати звіти за попередні періоди у паперовій формі та до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру POLITDATA (далі — Реєстр POLITDATA).

А саме ви дізнаєтеся про:

строки подання раніше неподаних звітів політичних партій;

особливості подання звітів за 2023 рік;

новації у звітуванні про зобов’язання фінансового характеру;

нові процедури при перевірці звітів НАЗК;

форми подачі звітів – за квартал чи за рік.

Крім того, в роз'ясненнях представники політичних партій знайдуть відповіді на запитання щодо особливостей відповідальності політичної партії за відображення неповної та/або недостовірної інформації у звіті протягом строку дії воєнного стану, подання звітів місцевими організаціями, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях тощо.

У НАЗК нагадали, що 10 жовтня 2023 року НАЗК відновило доступ до Реєстру POLITDATA з урахуванням вимог до захисту персональних даних. Наразі політичні партії мають можливість подати звіти. Поки що це право, а не обов'язок політичних партій. Обов'язок подавати звіти настане 26.12.2023 разом з іншими змінами, зокрема можливістю подавати річні звіти за 2020-2023 роки.

З новими роз’ясненнями можна ознайомитись за посиланням.

Раніше ми писали, що НАЗК відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.