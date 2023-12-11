Возобновление отчетности политических партий: НАПК обнародовало новые разъяснения

В разъяснениях рассмотрены ключевые вопросы, которые могут возникнуть у представителей политических партий, собирающих информацию и представлять отчеты за предыдущие периоды в бумажной форме и в реестр отчетности политических партий.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что подготовило новые разъяснения о возобновлении отчетности политических партий.

НАПК обнародовало разъяснение изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине», внесенных Законом Украины от 23.08.2023 № 3337-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании государственного финансирования и контроля за деятельностью политических партий». Они вступят в силу 26 декабря 2023, параллельно со вступлением в силу соответствующего закона № 3337-IX.

В разъяснениях рассмотрены ключевые вопросы, которые могут возникнуть у представителей политических партий, собирающих информацию и представлять отчеты за предыдущие периоды в бумажной форме и в Единый государственный реестр отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера POLITDATA (далее – Реестр POLITDATA).

А именно вы узнаете о:

сроках представления ранее не представленных отчетов политических партий;

особенности представления отчетов за 2023 год;

новации в отчете об обязательствах финансового характера;

новых процедурах при проверке отчетов НАПК;

формах подачи отчетов – за квартал или через год.

Кроме того, в разъяснениях представители политических партий найдут ответы на вопросы об особенностях ответственности политической партии за отображение неполной и/или недостоверной информации в отчете в течение срока действия военного положения, представление отчетов местными организациями, находящимися на временно оккупированных территориях и т.п.

В НАПК напомнили, что 10 октября 2023 года НАПК возобновило доступ в Реестр POLITDATA с учетом требований к защите персональных данных. Политические партии имеют возможность подать отчеты. Пока это право, а не обязанность политических партий. Обязанность представлять отчеты наступит 26.12.2023 вместе с другими изменениями, в частности возможностью представлять годовые отчеты за 2020-2023 годы.

С новыми разъяснениями можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что НАПК открыло доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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