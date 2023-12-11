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Почему в законе об отделении САП от Офиса Генпрокурора перед принятием изменили нормы о размере должностных окладов

В законе об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры перед принятием во втором чтении изменили порядок расчета окладов в САП.

Наказание за коррупцию должно стать неотвратимым – Верховный Суд

В Верховном Суде сообщили, что судебное разбирательство в уголовных производствах в делах о коррупционных правонарушениях является приоритетом.

Верховный Суд указал на прямое действие во времени решений Конституционного Суда Украины

Вечный вопрос положительного (неретроспективного) действия во времени решений КСУ, - ответ Верховного Суда.

Кандидаты на должности судей апелляционных судов должны будут сообщить ВККС о наличии аккаунтов в соцсетях

Насколько такое требование окажется эффективным, пока неизвестно.

Руководитель САП и его заместители смогут подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном процессе

Изменениями в УПК руководителя САП и его заместителей наделили правом подавать апелляционные и кассационные жалобы, независимо от их участия в судебном производстве, а также уточнили, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, может решать руководитель САП.

  1. Суд инфо

Совет судей проведет заседание: когда и какие вопросы будут рассмотрены

12:18, 11 декабря 2023
РСУ рассмотрит вопрос об урегулировании некоторых процедурных вопросов по проведению конкурсного отбора лиц, нашедших намерение занять должность судьи КСУ.
Совет судей проведет заседание: когда и какие вопросы будут рассмотрены
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Во вторник, 12 декабря, в 10:00 в Киеве в помещении Государственной судебной администрации Украины и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom состоится заседание Совета судей Украины. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

На повестку дня вынесены следующие вопросы:

  1. Об урегулировании некоторых процедурных вопросов по проведению конкурсного отбора лиц, которые намеревались вступить в должность судьи Конституционного Суда Украины.
  2. О согласовании изменений Общего классификатора специализаций судей и категорий дел.
  3. О поощрениях.

Ранее РСУ обнародовал список лиц, претендующих на должности двух судей Конституционного Суда.

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