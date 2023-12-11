Совет судей проведет заседание: когда и какие вопросы будут рассмотрены

РСУ рассмотрит вопрос об урегулировании некоторых процедурных вопросов по проведению конкурсного отбора лиц, нашедших намерение занять должность судьи КСУ.

Во вторник, 12 декабря, в 10:00 в Киеве в помещении Государственной судебной администрации Украины и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom состоится заседание Совета судей Украины. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

На повестку дня вынесены следующие вопросы:

Об урегулировании некоторых процедурных вопросов по проведению конкурсного отбора лиц, которые намеревались вступить в должность судьи Конституционного Суда Украины. О согласовании изменений Общего классификатора специализаций судей и категорий дел. О поощрениях.

Ранее РСУ обнародовал список лиц, претендующих на должности двух судей Конституционного Суда.

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