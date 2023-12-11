Когда в Украине наступит пик заболеваемости COVID-19, – рассказали в Минздраве

Украина приближается к пику заболеваемости COVID-19, хотя наблюдается уменьшение активности вирусов.

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Согласно прогнозам экспертов, Украина ожидает достижения пика заболеваемости COVID-19 в середине декабря, - сообщает Центр общественного здоровья. Главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал об этом в эфире телемарафона.

За последние периоды эпидемического подъема в Украине уже заболели 1,3 миллиона граждан гриппом, ОРВИ и COVID-19. Эту информацию подтвердил сам главный государственный санитарный врач во время телетрансляции.

Игорь Кузин также подчеркнул, что сейчас подавляющее большинство случаев заражения регистрируется именно COVID-19, хотя наблюдается постепенное смещение активности вирусов. Прогнозируют, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией состоится в середине декабря, и эта ситуация продлится до января 2024 года. После этого уже будет активизироваться циркуляция вируса гриппа и SARS-CoV-2.

Кузин отметил, что система здравоохранения готова оказывать медицинскую помощь с заболеванием COVID-19, гриппом и другими вирусными заболеваниями.

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