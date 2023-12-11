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Наказание за коррупцию должно стать неотвратимым – Верховный Суд

В Верховном Суде сообщили, что судебное разбирательство в уголовных производствах в делах о коррупционных правонарушениях является приоритетом.

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Наказание за коррупцию должно стать неотвратимым – Верховный Суд

12:08, 11 декабря 2023
В Верховном Суде сообщили, что судебное разбирательство в уголовных производствах в делах о коррупционных правонарушениях является приоритетом.
Наказание за коррупцию должно стать неотвратимым – Верховный Суд
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В Верховном Суде рассказали, что наказание за совершение коррупционных правонарушений должно стать неотвратимым. 

Как отметил председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Александр Марчук, коррупция является серьезным вызовом, а совершаемые во время войны коррупционные правонарушения – «это зло, умноженное на сотни раз». 

«Именно неотвратимость, а не строгость наказания выступает основным предохранителем от совершения подобных преступлений в будущем и своеобразным превентивным механизмом предотвращения коррупции», – рассказал Александр Марчук

Как уточнил глава КУС ВС, выявление, расследование и судебное рассмотрение уголовных производств о коррупционных правонарушениях во время войны является приоритетом. К тому же, по мнению Александра Марчука, указанная категория дел находится под пристальным вниманием медиа. 

Вместе с тем, Александр Марчук напомнил, что при расследовании уголовных производств о коррупционных правонарушениях важно не забывать о человеке, его правах, необходимо строго соблюдать порядок проведения следственных действий и учитывать устоявшуюся судебную практику.

Автор: Вячеслав Хрипун

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