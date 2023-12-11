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Покарання за корупцію має бути невідворотним – Верховний Суд

12:08, 11 грудня 2023
У Верховному Суді зазначили, що судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень є пріоритетом.
Покарання за корупцію має бути невідворотним – Верховний Суд
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У Верховному Суді повідомили, що покарання за вчинення корупційних правопорушень має стати невідворотним.

Як зазначив голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Олександр Марчук, корупція є серйозним викликом, а корупційні правопорушення, що вчиняються під час війни – «це зло, помножене на сотні разів».

«Саме невідворотність, а не суворість покарання виступає основним запобіжником скоєння подібних злочинів у майбутньому та своєрідним превентивним механізмом запобігання корупції», - розповів Олександр Марчук.

Як додав голова ККС ВС, виявлення, розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень під час війни є пріоритетом. До того ж, на думку Олександра Марчука, зазначена категорія справ перебуває під пильною увагою медіа.

Разом з тим, Олександр Марчук нагадав, що при розслідуванні кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень важливо не забувати про людину, її права, суворо дотримуватися порядку проведення слідчих дій та враховувати усталену судову практику.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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