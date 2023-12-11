Коли в Україні настане пік захворюваності на COVID-19, – розповіли у МОЗ

Україна наближається до піку захворюваності на COVID-19, хоча спостерігається зменшення активності вірусів.

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Згідно з прогнозами експертів, Україна очікує досягнення піку захворюваності на COVID-19 в середині грудня, –повідомляє Центр громадського здоров'я. Головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін розповів про це в ефірі телемарафону.

За останні періоди епідемічного підйому в Україні вже захворіли 1,3 мільйона громадян на грип, ГРВІ та COVID-19. Цю інформацію підтвердив сам головний державний санітарний лікар під час телетрансляції.

Ігор Кузін також підкреслив, що наразі переважна більшість випадків зараження реєструється саме COVID-19, хоча спостерігається поступове зміщення активності вірусів. Прогнозують, що пік захворюваності на коронавірусну інфекцію відбудеться у середині грудня, і ця ситуація триватиме до січня 2024 року. Після цього вже активізуватиметься циркуляція вірусу грипу та SARS-CoV-2.

Кузін зазначив, що система охорони здоров'я готова надавати медичну допомогу із захворюванням на COVID-19, грип та інші вірусні захворювання.

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