Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Федір Веніславський пропонує все ж перевірити суддів Верховного Суду на поліграфі, а заразом і членів ВРП та ВККС

Став відомий текст законопроекту, яким Федір Веніславський пропонує перевірити членів Вищої ради правосуддя, ВККС та суддів Верховного Суду на детекторі брехні.

Держава фактично не спроможна виплачувати громадянам гроші за рішеннями судів - Міністерство соціальної політики

Заборгованість держави лише за пенсійними справами складає 60,5 млрд гривень, а за рішеннями КСУ ще більше 100 млрд гривень.

Чому у законі про відокремлення САП від Офісу Генпрокурора перед прийняттям змінили норми про розмір посадових окладів

В законі про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перед ухваленням в другому читанні змінили порядок розрахунку окладів у САП.

Покарання за корупцію має бути невідворотним – Верховний Суд

У Верховному Суді зазначили, що судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень є пріоритетом.

Верховний Суд вказав на пряму дію в часі рішень Конституційного Суду України

Вічне питання позитивної (неретроспективної) дії в часі рішень КСУ, - відповідь Верховного Суду.

  1. В Україні

Коли в Україні настане пік захворюваності на COVID-19, – розповіли у МОЗ

13:27, 11 грудня 2023
Україна наближається до піку захворюваності на COVID-19, хоча спостерігається зменшення активності вірусів.
Коли в Україні настане пік захворюваності на COVID-19, – розповіли у МОЗ
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Згідно з прогнозами експертів, Україна очікує досягнення піку захворюваності на COVID-19 в середині грудня, –повідомляє Центр громадського здоров'я. Головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін розповів про це в ефірі телемарафону.

За останні періоди епідемічного підйому в Україні вже захворіли 1,3 мільйона громадян на грип, ГРВІ та COVID-19. Цю інформацію підтвердив сам головний державний санітарний лікар під час телетрансляції.

Ігор Кузін також підкреслив, що наразі переважна більшість випадків зараження реєструється саме COVID-19, хоча спостерігається поступове зміщення активності вірусів. Прогнозують, що пік захворюваності на коронавірусну інфекцію відбудеться у середині грудня, і ця ситуація триватиме до січня 2024 року. Після цього вже активізуватиметься циркуляція вірусу грипу та SARS-CoV-2.

Кузін зазначив, що система охорони здоров'я готова надавати медичну допомогу із захворюванням на COVID-19, грип та інші вірусні захворювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду