Рада суддів проведе засідання: коли та які питання розглянуть

У вівторок, 12 грудня, о 10:00 у Києві в приміщенні Державної судової адміністрації України та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.
На порядок денний винесено наступні питання:
- Про врегулювання деяких процедурних питань з проведення конкурсного відбору осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України.
- Про погодження змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ.
- Про заохочення.
Раніше ми писали, що РСУ оприлюднила список осіб, які претендують на посади двох суддів Конституційного Суду.
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