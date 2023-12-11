Рада суддів проведе засідання: коли та які питання розглянуть

РСУ розгляне питання про врегулювання деяких процедурних питань з проведення конкурсного відбору осіб, які виявили намір обійняти посаду судді КСУ.

У вівторок, 12 грудня, о 10:00 у Києві в приміщенні Державної судової адміністрації України та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

На порядок денний винесено наступні питання:

Про врегулювання деяких процедурних питань з проведення конкурсного відбору осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України. Про погодження змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ. Про заохочення.

Раніше ми писали, що РСУ оприлюднила список осіб, які претендують на посади двох суддів Конституційного Суду.

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