В Киеве правоохранители задержали мужчину с кастетами и телескопической дубинкой

Мужчина утверждал, что запрещенные предметы носил для самозащиты.

Источник фото: патрульная полиция Киева

Полицейские продолжают выявлять подозрительные предметы, которые могут быть холодным оружием, в частности, одно из таких событий произошло недавно на Дарницкой площади столицы. Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который внезапно изменил направление движения и ускорил темп после того, как увидел правоохранителей, - сообщает патрульная полиция Киева.

Инспекторы остановили мужчину для проверки и обнаружили у него телескопическую дубинку и два предмета, которые похожи на кастеты. Мужчина объяснил полицейским, что хранит эти предметы для самозащиты.

После этого правоохранители пригласили на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств и установления принадлежности обнаруженных предметов.

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