Спецрежим на українському кордоні: змінено правила перебування у прикордонній смузі

Перебування громадян чи іноземців у прикордонній смузі можливе за спеціальними дозволами.

Джерело фото: ДПСУ

Держприкордонслужба повідомила про введення нових обмежень для перебування у прикордонній смузі, зазначивши, що тепер для цього необхідно отримати дозвіл від ДПСУ. Зміни у Постанові КМУ від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим» були внесені Урядом України постановою № 1292 від 7 грудня.

Основні зміни включають:

Право громадян України, іноземців та осіб без громадянства на в'їзд, перебування та рух в прикордонному районі на підставі відповідних особистих документів.

Обмеження у вільному в'їзді, перебуванні, проживанні та переміщенні у прикордонній смузі - ділянці місцевості завширшки 5 км від лінії державного кордону.

Необхідність отримання дозволу від ДПСУ для в'їзду, перебування та виконання робіт у прикордонній смузі. Ця вимога стосується фізичних та юридичних осіб, а також вимагає звернення до органу Держприкордонслужби для отримання дозволу особам віком до 18 років від одного з батьків або законного представника.

Заборона вільного в'їзду, перебування та проведення робіт, не пов’язаних з обороною або охороною державного кордону, на земельних ділянках уздовж лінії державного кордону на суші та вздовж української частини прикордонних водойм, а також вздовж кордону України з росією і білоруссю, які передано в постійне користування військовим частинам Держприкордонслужби для різноманітних інженерно-технічних та фортифікаційних заходів.

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