Спецрежим на украинской границе: изменены правила пребывания в пограничной полосе

Пребывание граждан или иностранцев в пограничной полосе возможно по специальным разрешениям.

Источник фото: ГПСУ

Госпогранслужба сообщила о введении новых ограничений для пребывания в пограничной полосе, отметив, что теперь для этого необходимо получить разрешение от ГПСУ. Изменения в Постановлении КМУ от 27 июля 1998 года № 1147 "О пограничном режиме" были внесены Правительством Украины постановлением № 1292 от 7 декабря.

Основные изменения включают:

Право граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства на въезд, пребывание и движение в пограничном районе на основании соответствующих личных документов.

Ограничения в свободном въезде, пребывании, проживании и перемещении в пограничной полосе - участке местности шириной 5 км от линии государственной границы.

Необходимость получения разрешения от ГПСУ для въезда, пребывания и выполнения работ в пограничной полосе. Это требование касается физических и юридических лиц, а также требует обращения в орган Госпогранслужбы для получения разрешения лицам в возрасте до 18 лет от одного из родителей или законного представителя.

Запрет свободного въезда, пребывания и проведения работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, на земельных участках вдоль линии государственной границы на суше и вдоль украинской части пограничных водоемов, а также вдоль границы Украины с Россией и Беларусью, которые переданы в постоянное пользование воинским частям Госпогранслужбы для различных инженерно-технических и фортификационных мероприятий.

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