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Львів'янину, який збив військового на блокпосту, загрожує до 8 років ув'язнення

19:20, 18 грудня 2023
Внаслідок отриманих травм військовому ампутували кінцівку.
Львів'янину, який збив військового на блокпосту, загрожує до 8 років ув'язнення
Фото: поліція
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Мешканцю Львова, який збив на блокпосту військового, загрожує до 8 років ув’язнення. Про це повідомляють у Рівненській обласній прокуратурі.

У листопаді минулого року водій автомобіля «AUDI А6», рухаючись правою смугою автодороги Київ-Чоп в напрямку Рівного, не обрав безпечної швидкості руху, в’їхав у шлагбаум та збив на посту військовослужбовця.

Після цього водій в’їхав у службовий автомобіль, який був припаркований неподалік. Зазначалося, що мешканець Львова за зовнішніми ознаками був тверезим, однак у нього відібрали матеріал для аналізів. Військовий був госпіталізований із відкритим переломом ноги та гематомами.

Потім чоловіку було ампутовано кінцівку.

Наразі прокурори скерували обвинувальний акт щодо чоловіка до суду. Зазначається, що він своєї вини не визнає. Також на водія подали позов до суду про відшкодування 164 тисяч гривень за лікування пораненого військового.

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