Львовянину, который сбил военного на блокпосту, грозит до 8 лет заключения

В результате полученных травм военному ампутировали концовку.

Фото: полиция

Жителю Львова, который сбил на блокпосту военного, грозит до 8 лет заключения. Об этом сообщают в Ровенской областной прокуратуре.

В ноябре прошлого года водитель автомобиля «AUDI А6», двигаясь по правой полосе автодороги Киев-Чоп в направлении Ровно, не выбрал безопасной скорости движения, въехал в шлагбаум и сбил на посту военнослужащего.

После этого водитель въехал в служебный автомобиль, припаркованный неподалеку. Отмечалось, что житель Львова по внешним признакам был трезв, однако у него отобрали материал для анализов. Военный был госпитализирован с открытым переломом ноги и гематомами.

Потом мужчине была ампутирована концовка.

В настоящее время прокуроры направили обвинительный акт в отношении мужчины в суд. Отмечается, что он своей вины не признает. Также на водителя подали иск в суд о возмещении 164 тысяч гривен за лечение раненого военного.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.