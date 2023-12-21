У Києві шахрайка видала себе за померлу особу, щоб привласнити квартиру

Зловмисниця постане перед судом за спробу заволодіння квартирою по проспекту Оболонському у місті Києві.

У Києві правоохоронці направили до суду обвинувальний акт відносно однієї із учасниць злочинної групи, яка займалась незаконним заволодінням нерухомості у столиці.

Як повідомила Київська міська прокуратура, учасники групи підшукували осіб з малозахищених верств населення, самотніх пенсіонерів, а також психічно хворих осіб. Після цього підробляли документи на їхнє майно та здійснювали його незаконну перереєстрацію на підставних осіб.

«Так, одну із учасниць схеми затримали на «гарячому» при спробі заволодіння квартирою по проспекту Оболонському у місті Києві, власниця якої померла ще у 2021 році. Зловмисники підробили правовстановлюючі документи на цю квартиру та намагалися продати її за майже 700 тис. гривень», - сказано у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт відносно фігурантки, яка виступала підставною особою та виконувала роль власниці квартири, скеровано до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Матеріали досудового розслідування відносно інших осіб, причетних до вчинення злочину, виділено в окреме кримінальне провадження. Слідство триває.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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