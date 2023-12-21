Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада назначила членов Счетной палаты – среди них экс-глава АМКУ Ольга Пищанская

Главой Счетной палаты могут назначить бывшую главу АМКУ Ольгу Пищанскую.

Покупка, производство и перевозка медицинского каннабиса легализована, — Рада приняла закон

Как отметила нардеп Ирина Геращенко, это закон «не о медицинском каннабисе, а о его промышленном производстве»

ВККС обратилась в СБУ, ГУР и МИД о подтверждении или опровержении гражданства рф у Романа Игнатова

Также решили создать рабочую группу, которая будет заниматься установлением истины в вопросе наличия или отсутствия гражданства рф у главы ВККС.

Как глава ВККС Роман Игнатов в свое время объяснил слухи о наличии у него российского гражданства

Ранее глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Роман Игнатов уже объяснял, есть ли у него российское гражданство.

Вести заседания ВККС, очевидно, пока будет Руслан Сидорович

ВККС решило принять меры в связи с опубликованием в СМИ данных о российском гражданстве главы ВККС.

  1. В Украине

В Киеве мошенница выдала себя за умершего человека, чтобы присвоить квартиру

13:03, 21 декабря 2023
Злоумышленница предстанет перед судом за попытку завладения квартирой по Оболонскому проспекту в городе Киеве.
В Киеве мошенница выдала себя за умершего человека, чтобы присвоить квартиру
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении одной из участниц преступной группы, занимавшейся незаконным завладением недвижимостью в столице.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, участники группы подыскивали лиц из малозащищенных слоев населения, одиноких пенсионеров, а также психически больных. После этого подделывали документы на их имущество и незаконную перерегистрацию на подставных лиц.

«Так, одну из участниц схемы задержали на «горячем» при попытке завладения квартирой по Оболонскому проспекту в городе Киеве, владелица которой умерла еще в 2021 году. Злоумышленники подделали правоустанавливающие документы на эту квартиру и пытались продать ее почти за 700 тыс. гривен», - сказано в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении фигурантки, которая выступала подставным лицом и выполняла роль владелицы квартиры, направлен в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Материалы досудебного расследования в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное уголовное производство. Следствие продолжается.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду