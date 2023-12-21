В Киеве мошенница выдала себя за умершего человека, чтобы присвоить квартиру

Злоумышленница предстанет перед судом за попытку завладения квартирой по Оболонскому проспекту в городе Киеве.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении одной из участниц преступной группы, занимавшейся незаконным завладением недвижимостью в столице.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, участники группы подыскивали лиц из малозащищенных слоев населения, одиноких пенсионеров, а также психически больных. После этого подделывали документы на их имущество и незаконную перерегистрацию на подставных лиц.

«Так, одну из участниц схемы задержали на «горячем» при попытке завладения квартирой по Оболонскому проспекту в городе Киеве, владелица которой умерла еще в 2021 году. Злоумышленники подделали правоустанавливающие документы на эту квартиру и пытались продать ее почти за 700 тыс. гривен», - сказано в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении фигурантки, которая выступала подставным лицом и выполняла роль владелицы квартиры, направлен в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Материалы досудебного расследования в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное уголовное производство. Следствие продолжается.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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