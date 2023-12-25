Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Марʼяна Безугла заявила, що можна було б ротувати тих, хто довго перебуває у тилу

За словами Марʼяни Безуглої, можна було б ротувати тисячі тих осіб, які служать у тилу, але у законопроекті цю норму пропонують прибрати.

Арахамія, Стефанчук та Корнієнко пропонують встановити новий святковий день - День подяки Богові

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрували законопроект про новий святковий день.

На посади суддів апеляційних судів претендують вже 202 кандидати

Більшість кандидатів планують стати суддями кримінальної спеціалізації

За прикладом судових повісток через месенджери чи смс: яким чином можуть розсилати електронні сповіщення військовозобовʼязаним

Електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

Повідомлення про підозру відрізняється від обвинувального акта у частині дати скоєння злочину, - Верховний Суд виснував, чи це допустимо

Різний за змістом виклад у письмовому повідомленні про підозру та обвинувальному акті фактичних обставин кримінального правопорушення в частині дати скоєння протиправного діяння жодним чином не свідчить про порушення вимог кримінального процесуального закону.

  1. В Україні

У Києві поліція «зловила» водія за перевищення швидкості на літній резині і без прав

17:46, 25 грудня 2023
Інспектори зупинили автомобіль Toyota за перевищення швидкості на вулиці Борщагівській.
У Києві поліція «зловила» водія за перевищення швидкості на літній резині і без прав
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Києві патрульні притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР та не мав документів.  Як розповіли у Патрульній поліції, подія сталася днями на вулиці Борщагівській.

Інспектори зупинили автомобіль Toyota за перевищення швидкості. За кермом перебував 21-річний чоловік.

Спілкуючись з керманичем, патрульні зʼясували, що він не має права керування транспортними засобами. До того ж інспектори помітили літню гуму на автомобілі.

Тож охоронці порядку провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення порушень ПДР у майбутньому, винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має такого права) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду