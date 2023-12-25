У Києві поліція «зловила» водія за перевищення швидкості на літній резині і без прав

Інспектори зупинили автомобіль Toyota за перевищення швидкості на вулиці Борщагівській.

У Києві патрульні притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР та не мав документів. Як розповіли у Патрульній поліції, подія сталася днями на вулиці Борщагівській.

Інспектори зупинили автомобіль Toyota за перевищення швидкості. За кермом перебував 21-річний чоловік.

Спілкуючись з керманичем, патрульні зʼясували, що він не має права керування транспортними засобами. До того ж інспектори помітили літню гуму на автомобілі.

Тож охоронці порядку провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення порушень ПДР у майбутньому, винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має такого права) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування.

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