В Киеве полиция «поймала» водителя за превышение скорости на летней резине и без прав

Инспекторы остановили автомобиль Toyota за превышение скорости на улице Борщаговской.

В Киеве патрульные привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД и не имел документов. Как рассказали в Патрульной полиции, инцидент произошел на днях на улице Борщаговской.

Инспекторы остановили автомобиль Toyota за превышение скорости. За рулем находился 21-летний мужчина.

Общаясь с водителем, патрульные выяснили, что он не имеет права управления транспортными средствами. К тому же, инспекторы заметили летнюю резину на автомобиле.

Так, охранники порядка провели с гражданином профилактическую беседу по недопущению нарушений ПДД в будущем, вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортными средствами лицом, не имеющим такого права) КУоАП и отстранили мужчину от управления.

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