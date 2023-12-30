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На яких підставах зможуть звільнятися військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, та які проходять кадрову службу, — законопроект про мобілізацію

Що законопроект Кабміну вкладає у поняття сімейних обставин або інших поважних причин, які дозволяють звільнитися зі служби військовослужбовцю під час воєнного стану.

Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.

Як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову, - законопроект про посилення мобілізації

У кого залишиться право на відстрочку, а у кого – ні.

Неналежна умотивованість припису, що адресований субʼєкту господарювання, є підставою для визнання його протиправним, - Верховний Суд

Мотивованість як одна з головних вимог до припису владного суб’єкта, адресованого суб’єкту господарювання, - позиція Верховного Суду.

За коефіцієнтами ризику: НАЗК буде визначати по-новому, які декларації посадовців підлягають повній перевірці

Раніше з мільйона декларацій НАЗК могло провести повну перевірку лише щодо тисячі, але, як пояснив Артем Ситник, тепер ситуація зміниться – деклараціям будуть присвоювати коефіцієнти ризикованості.

  1. В Україні

Про підозру повідомили бойовикам «днр», які грабували цивільних на блокпостах Запоріжжя

16:20, 30 грудня 2023
У Запоріжжі слідчі оголосили підозру членам організованої злочинної групи бойовиків «днр».
Про підозру повідомили бойовикам «днр», які грабували цивільних на блокпостах Запоріжжя
Джерело фото: Національна поліція України
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У Запоріжжі слідчі оголосили про підозру членам злочинної організації, яка була зв'язана з бойовиками «днр». В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у липні 2022 року троє осіб, жителів Донеччини віком від 28 до 38 років, добровільно приєдналися до одного з військових підрозділів, що операційно діяли в складі так званої «днр». Про це повідомляє Національна поліція України.

Зловмисники брали участь у бойових діях на боці противника на Запорізькому напрямку.

Крім цього, протягом періоду від липня до вересня 2022 року зазначені особи перебували на тимчасово окупованій території Запорізької області. Там вони, входячи до організованої злочинної групи, систематично скоювали розбійні напади на мирних громадян, які, евакуюючись, перетинали ворожі блокпости. Під загрозою вогнепальної зброї вони вимагали грошові кошти від своїх жертв.

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