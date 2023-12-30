Про підозру повідомили бойовикам «днр», які грабували цивільних на блокпостах Запоріжжя

У Запоріжжі слідчі оголосили підозру членам організованої злочинної групи бойовиків «днр».

Джерело фото: Національна поліція України

У Запоріжжі слідчі оголосили про підозру членам злочинної організації, яка була зв'язана з бойовиками «днр». В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у липні 2022 року троє осіб, жителів Донеччини віком від 28 до 38 років, добровільно приєдналися до одного з військових підрозділів, що операційно діяли в складі так званої «днр». Про це повідомляє Національна поліція України.

Зловмисники брали участь у бойових діях на боці противника на Запорізькому напрямку.

Крім цього, протягом періоду від липня до вересня 2022 року зазначені особи перебували на тимчасово окупованій території Запорізької області. Там вони, входячи до організованої злочинної групи, систематично скоювали розбійні напади на мирних громадян, які, евакуюючись, перетинали ворожі блокпости. Під загрозою вогнепальної зброї вони вимагали грошові кошти від своїх жертв.

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