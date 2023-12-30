О подозрении сообщили боевикам «днр», которые грабили гражданских на блокпостах Запорожья

В Запорожье следователи объявили подозрение членам организованной преступной группы боевиков «днр».

Источник фото: Национальная полиция Украины

В Запорожье следователи объявили о подозрении членам преступной организации, которая была связана с боевиками «днр». В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в июле 2022 года трое человек, жителей Донецкой области в возрасте от 28 до 38 лет, добровольно присоединились к одному из военных подразделений, которые операционно действовали в составе так называемой «днр». Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Злоумышленники участвовали в боевых действиях на стороне противника на Запорожском направлении.

Кроме этого, в течение периода с июля по сентябрь 2022 года указанные лица находились на временно оккупированной территории Запорожской области. Там они, входя в организованную преступную группу, систематически совершали разбойные нападения на мирных граждан, которые, эвакуируясь, пересекали вражеские блокпосты. Под угрозой огнестрельного оружия они требовали денежные средства от своих жертв.

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