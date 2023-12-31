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На кордоні утворилися величезні черги через посилення перевірки документів чоловіків, відео

12:33, 31 грудня 2023
На виїзд з України утворилися величезні черги, оскільки на кордоні посилили перевірку документів у виїжджаючих, відео.
На кордоні утворилися величезні черги через посилення перевірки документів чоловіків, відео
Фото: ДПСУ
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На кордоні України утворилися величезні черги. Причина у посиленні перевірки документів чоловіків. Відео ситуації на кордоні публікують Телеграм-канали.

Люди кажуть, що посиленно перевіряють документи у осіб з інвалідністю та супроводжуючих, у багатодітних батьків, хто їде по "Шляху" та багатьох інших.

Прикордонники просять показувати військово-облікові документи з відстрочкою від мобілізації.

Деякі, кого не випускають, перекрили дорогу тим, хто в'їжджає. У черзі доводиться стояти вже більше доби.

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що так Держприкордонслужба бореться з підробними документами, вимагаючи військово-облікові документи із записом про відстрочку.

Раніше у прикордонній службі повідомляли, що можуть вимагати документи ТЦК у багатодітних чоловіків.

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