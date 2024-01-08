Сергій Горбачов долає наслідки інфаркту в лікарні.

Джерело фото: Сергій Горбачов

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов потрапив у реанімацію. У нього був інфаркт.

Про це він повідомив на своїй сторінці.

«Друзі, новий 2024 рік для мене виявився доволі незвичним: бо відділення реанімації в Інституті серця - м'яко кажучи, не те, про що мрієш напередодні свят», - написав Сергій Горбачов.

Горбачов подякував лікарям та персоналу, які допомагають йому долати наслідки інфаркту.

У команді освітнього омбудсмена наголосили, що продовжують працювати та захищати права у сфері освіти й надалі:

приймають, розглядають скарги та звернення від учасників освітнього процесу;

реагують на порушення прав різними способами, надають рекомендації закладам освіті та органам влади, повідомляють правоохоронні органи та органи влади про порушення;

готують пропозиції до законодавства та нормативно-правових актів;

готують дописи та роз'яснення для публікацій на вебсайті та у соціальних мережах;

надають консультації;

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