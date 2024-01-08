Білі автомобілі лідирують – названі найпопулярніші кольори авто в Україні в 2023 році

Автомобілі якого кольору найчастіше купували українці.

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Які кольори автомобілів вибирали українці у 2023 році розповіли у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Так, кожен третій новий автомобіль, з реалізованих в Україні у 2023 році, був білого кольору, а лідерство в команді білих, як і у попередньому році, здобув RENAULT Duster.

Сірий виявився другим за популярністю кольором – 31% із зареєстрованих нових легковиків за рік. Найбільш численним з них також став компактний кросовер RENAULT Duster.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців і посіли вони третє місце. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі TOYOTA Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 8% автомобілістів. Тут найпопулярнішим став VOLKSWAGEN ID.4.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків - червоний (3%). А лідер серед них – MAZDA CX5.

Також до ТОП-10 кольорів 2023 року увійшли: зелений (2,6%), коричневий (2%), бежевий (1%), оранжевий (0,7%), жовтий (0,5%).

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