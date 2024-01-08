Белые автомобили лидируют – названы самые популярные цвета авто в Украине в 2023 году

Автомобили какого цвета чаще всего покупали украинцы.

Источник фото: Petko Boiadjiev / unsplash

Какие цвета автомобилей выбирали украинцы в 2023 году, рассказали в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Так, каждый третий новый автомобиль, реализованный в Украине в 2023 году, был белого цвета, а лидерство в команде белых, как и в предыдущем году, получил RENAULT Duster.

Серый оказался вторым по популярности цветом – 31% из зарегистрированных новых легковушек за год. Наиболее многочисленным из них стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

Автомобили классического черного цвета выбрали 17% покупателей и заняли они третье место. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели TOYOTA Land Cruiser Prado.

На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 8% автомобилистов. Здесь самым популярным стал Volkswagen ID.4.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек – красный (3%). А лидер среди них – MAZDA CX5.

Также в ТОП-10 цветов 2023 вошли: зеленый (2,6%), коричневый (2%), бежевый (1%), оранжевый (0,7%), желтый (0,5%).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.