Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев попал в реанимацию. У него был инфаркт.
Об этом он сообщил на своей странице.
«Друзья, новый 2024 год для меня оказался довольно необычным: потому что отделение реанимации в Институте сердца – мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников», – написал Сергей Горбачев.
Горбачев поблагодарил врачей и персонал, которые помогают ему преодолевать последствия инфаркта.
В команде образовательного омбудсмена подчеркнули, что продолжают работать и защищать права в сфере образования и дальше:
- принимают, рассматривают жалобы и обращения от участников образовательного процесса;
- реагируют на нарушение прав различными способами, дают рекомендации учебным заведениям и органам власти, сообщают правоохранительные органы и органы власти о нарушениях;
- готовят предложения к законодательству и нормативно-правовым актам;
- готовят сообщения и разъяснения для публикаций на вебсайте и в социальных сетях;
- предоставляют консультации;
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