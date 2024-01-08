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  1. В Украине

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев попал в реанимацию

16:20, 8 января 2024
Сергей Горбачев преодолевает последствия инфаркта в больнице.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев попал в реанимацию
Источник фото: Сергей Горбачев
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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев попал в реанимацию. У него был инфаркт.

Об этом он сообщил на своей странице.

«Друзья, новый 2024 год для меня оказался довольно необычным: потому что отделение реанимации в Институте сердца – мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников», – написал Сергей Горбачев.

Горбачев поблагодарил врачей и персонал, которые помогают ему преодолевать последствия инфаркта.

В команде образовательного омбудсмена подчеркнули, что продолжают работать и защищать права в сфере образования и дальше:

  • принимают, рассматривают жалобы и обращения от участников образовательного процесса;
  • реагируют на нарушение прав различными способами, дают рекомендации учебным заведениям и органам власти, сообщают правоохранительные органы и органы власти о нарушениях;
  • готовят предложения к законодательству и нормативно-правовым актам;
  • готовят сообщения и разъяснения для публикаций на вебсайте и в социальных сетях;
  • предоставляют консультации;

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