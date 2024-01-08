Сергей Горбачев преодолевает последствия инфаркта в больнице.

Источник фото: Сергей Горбачев

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев попал в реанимацию. У него был инфаркт.

Об этом он сообщил на своей странице.

«Друзья, новый 2024 год для меня оказался довольно необычным: потому что отделение реанимации в Институте сердца – мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников», – написал Сергей Горбачев.

Горбачев поблагодарил врачей и персонал, которые помогают ему преодолевать последствия инфаркта.

В команде образовательного омбудсмена подчеркнули, что продолжают работать и защищать права в сфере образования и дальше:

принимают, рассматривают жалобы и обращения от участников образовательного процесса;

реагируют на нарушение прав различными способами, дают рекомендации учебным заведениям и органам власти, сообщают правоохранительные органы и органы власти о нарушениях;

готовят предложения к законодательству и нормативно-правовым актам;

готовят сообщения и разъяснения для публикаций на вебсайте и в социальных сетях;

предоставляют консультации;

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