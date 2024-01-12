Держмитслужба впроваджує електронні гарантії: як зміниться процес ведення декларацій

Держмитслужба остаточно перейшла на нову систему управління гарантіями (GMS).

Джерело фото: apitu.org.ua

Державна митна служба України успішно завершила перехід на нову систему управління гарантіями (GMS), яка забезпечує ефективну обробку всіх видів гарантій у безпаперовій формі. Тепер усі процеси подання, редагування та відкликання гарантій відбуваються в електронному форматі, включаючи індивідуальні гарантії, – повідомила Держмитслужба.

Введено чотири способи подання гарантій: онлайн API, офлайн API, електронна пошта та особистий кабінет на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» Держмитслужби.

Тепер у графі «В» митної декларації обов'язково вказується GRN (номер гарантії, присвоєний митницею) взамін номера, який присвоює гарант.

Особистий кабінет надає повну інформацію про весь життєвий цикл гарантій як для учасників зовнішньоекономічної діяльності, так і для гарантів.

Використання паперових форм гарантій можливе лише у випадках, коли виникають проблеми з електронною системою або іншими інформаційними ресурсами митних органів.

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