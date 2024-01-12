Держмитслужба впроваджує електронні гарантії: як зміниться процес ведення декларацій

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Зібрані про українців персональні дані будуть зберігати на серверах партнерів за кордоном, на це виділять 100 млн доларів, - нардеп Устінова про Реєстр військовозобов’язаних

Іноземні партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на те, аби забезпечити зберігання персональних даних про військовозобов’язаних українців на своїх серверах, - Верховна Рада почала розгляд законопроекту 10062 про збір досьє для прийняття в цілому.

У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Збори Дніпровського райсуду Києва повідомили про незаконність обшуку працівниками ДБР суддів, працівників суду та відвідувачів і втручання в діяльність суду

Обшук у Дніпровському райсуді Києва проводився невідкладно без будь-якого судового рішення, а метою було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить та закріплений за помічником судді Юлії Іваніної, - заява зборів суддів.

Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації, - що далі

Картка законопроекту 10378 про мобілізацію свідчить, що його офіційно відкликано.

  1. В Україні

Держмитслужба впроваджує електронні гарантії: як зміниться процес ведення декларацій

07:59, 12 січня 2024
Держмитслужба остаточно перейшла на нову систему управління гарантіями (GMS).
Держмитслужба впроваджує електронні гарантії: як зміниться процес ведення декларацій
Джерело фото: apitu.org.ua
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Державна митна служба України успішно завершила перехід на нову систему управління гарантіями (GMS), яка забезпечує ефективну обробку всіх видів гарантій у безпаперовій формі. Тепер усі процеси подання, редагування та відкликання гарантій відбуваються в електронному форматі, включаючи індивідуальні гарантії, – повідомила Держмитслужба.

Введено чотири способи подання гарантій: онлайн API, офлайн API, електронна пошта та особистий кабінет на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» Держмитслужби.

Тепер у графі «В» митної декларації обов'язково вказується GRN (номер гарантії, присвоєний митницею) взамін номера, який присвоює гарант.

Особистий кабінет надає повну інформацію про весь життєвий цикл гарантій як для учасників зовнішньоекономічної діяльності, так і для гарантів.

Використання паперових форм гарантій можливе лише у випадках, коли виникають проблеми з електронною системою або іншими інформаційними ресурсами митних органів.

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