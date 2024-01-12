Гостаможслужба внедряет электронные гарантии: как изменится процесс ведения деклараций

Гостаможслужба окончательно перешла на новую систему управления гарантиями (GMS).

Источник фото: apitu.org.ua

Государственная таможенная служба Украины успешно завершила переход на новую систему управления гарантиями (GMS), которая обеспечивает эффективную обработку всех видов гарантий в безбумажной форме. Теперь все процессы представления, редактирования и отзыва гарантий происходят в электронном формате, включая индивидуальные гарантии, - сообщила Гостаможслужба.

Введено четыре способа представления гарантий: онлайн API, офлайн API, электронная почта и личный кабинет на портале "Единое окно для международной торговли" Гостаможслужбы.

Теперь в графе "В" таможенной декларации обязательно указывается GRN (номер гарантии, присвоенный таможней) взамен номера, который присваивает гарант.

Личный кабинет предоставляет полную информацию обо всем жизненном цикле гарантий как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для гарантов.

Использование бумажных форм гарантий возможно только в случаях, когда возникают проблемы с электронной системой или другими информационными ресурсами таможенных органов.

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