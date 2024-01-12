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В случае утраты родителями права на пользование квартирой, его теряют и подлежащие выселению несовершеннолетние дети, — Верховный Суд

В случаях самоуправных занятий жилого помещения обязанность выселения без предоставления другого жилого помещения распространяется и на несовершеннолетних детей, подчеркнул Верховный Суд.

Когда ты зарегистрировался как лоббист, то получаешь гарантии проходить в органы власти, общаться с чиновниками, депутатами, министрами, - Денис Маслов объяснил суть законопроекта о лоббировании

«Законопроект о добропорядочном лоббировании регулирует следующее: если какие-то лица, имея свой частный интерес, хотят повлиять на принятие нормативно-правового акта, то они подходят к соответствующим инициаторам, авторам, депутатам, чиновникам и общаются, убеждают. Это может быть и нормативный акт, принятый органами местного самоуправления», – пояснил Денис Маслов.

Собрание Днепровского райсуда Киева сообщило о незаконности обыска работниками ГБР судей, работников суда и посетителей и вмешательство в деятельность суда

Обыск в Днепровском райсуде Киева проводился безотлагательно без какого-либо судебного решения, а целью было получение следователем доступа к служебному компьютеру, который принадлежит и закреплен за помощником судьи Юлии Иваниной, - заявление собрания судей.

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  1. В Украине

Гостаможслужба внедряет электронные гарантии: как изменится процесс ведения деклараций

07:59, 12 января 2024
Гостаможслужба окончательно перешла на новую систему управления гарантиями (GMS).
Гостаможслужба внедряет электронные гарантии: как изменится процесс ведения деклараций
Источник фото: apitu.org.ua
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Государственная таможенная служба Украины успешно завершила переход на новую систему управления гарантиями (GMS), которая обеспечивает эффективную обработку всех видов гарантий в безбумажной форме. Теперь все процессы представления, редактирования и отзыва гарантий происходят в электронном формате, включая индивидуальные гарантии, - сообщила Гостаможслужба.

Введено четыре способа представления гарантий: онлайн API, офлайн API, электронная почта и личный кабинет на портале "Единое окно для международной торговли" Гостаможслужбы.

Теперь в графе "В" таможенной декларации обязательно указывается GRN (номер гарантии, присвоенный таможней) взамен номера, который присваивает гарант.

Личный кабинет предоставляет полную информацию обо всем жизненном цикле гарантий как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для гарантов.

Использование бумажных форм гарантий возможно только в случаях, когда возникают проблемы с электронной системой или другими информационными ресурсами таможенных органов.

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